Deviazione dalla regola - Cruciverba

Le regole di Chargaff derivano dagli studi condotti dal chimico austriaco Erwin Chargaff relativi al DNA contenuto nelle cellule di diversi organismi. In particolare le regole mostrano dei particolari rapporti tra le quattro basi azotate del DNA (adenina, guanina, timina e citosina).

Nello studio delle dinamiche orbitali l'anomalia media è una misura di tempo riferita al corpo orbitante p. È la frazione di periodo orbitale trascorsa dall'ultimo passaggio al pericentro z, espressa come angolo. In modo alternativo si può definire come la distanza angolare dal pericentro che un corpo avrebbe se si movesse in un'orbita circolare, a velocità costante e con lo stesso periodo orbitale di un corpo in orbita ellittica.