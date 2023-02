Del tutto coerente - Cruciverba

Per rocce coerenti si intendono dei tipi di rocce compatte, che possono essere rotte solo a martellate, ma in questo caso senza produzione di schegge.

La logica (dal greco , logos, ovvero "parola", "pensiero", "idea", "argomento", "ragione", da cui poi , logiké) è lo studio del ragionamento corretto. Comprende sia la logica formale che quella informale. La logica formale è la scienza delle inferenze deduttivamente valide o delle verità logiche. È una scienza formale che indaga su come le conclusioni derivano dalle premesse in modo neutrale rispetto all'argomento. La logica informale è associata a errori informali, correttezza, pensiero critico e teoria dell'argomentazione. Sebbene non vi sia un accordo generale su come distinguere la logica formale da quella informale, un approccio importante associa la loro differenza al fatto che gli argomenti studiati siano espressi in linguaggi formali o informali. La logica gioca un ruolo centrale in molteplici campi, come filosofia, matematica, informatica e linguistica.