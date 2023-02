La decide lo skipper - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La decide lo skipper. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROTTA

Significato/Curiosita : La decide lo skipper La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) è un film del 1958 diretto da Richard Brooks, tratto dall'omonimo dramma teatrale di Tennessee Williams. Rotta – strumento musicale medievale

– strumento musicale medievale Rotta – comune tedesco della Sassonia-Anhalt

– comune tedesco della Sassonia-Anhalt Rotta aerea – termine generico per indicare una rotta ATS o più specificamente un'aerovia

– termine generico per indicare una rotta ATS o più specificamente un'aerovia Rotta navale – termine generico per indicare il percorso di una nave o di un aeroplano

– termine generico per indicare il percorso di una nave o di un aeroplano Rotta (rottura) – apertura prodottasi negli argini di un corso d'acqua per svariati motivi (fase di piena, cedimento di parte di un argine, ecc)

– apertura prodottasi negli argini di un corso d'acqua per svariati motivi (fase di piena, cedimento di parte di un argine, ecc) Rotta (battaglia) – fase di dispersione disordinata di un fronte militare da parte di uno dei bellingeranti a seguito di grave sconfitta in battaglia Persone Antonio Rotta (1828-1903) – pittore

(1828-1903) – pittore Alessia Rotta – politica italiana

– politica italiana Silvio Giulio Rotta (1853-1913) – pittore Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «rotta» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: decide; skipper; Il monosillabo di chi non sa decide re; L ha bianca chi può decide re; Il diritto di un popolo di decide re liberamente del proprio destino; Lo è di guerra chi sa decide re in fretta; Gara con skipper ed equipaggi; Lo regge lo skipper ; Gara con gli skipper ; Lo skipper Cayard;