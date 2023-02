Curando abbronza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curando abbronza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ELIOTERAPIA

Significato/Curiosita : Curando abbronza La fototerapia (dal greco, "terapia con la luce"), anche chiamata elioterapia, è una tecnica curativa basata sull'uso della luce. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

