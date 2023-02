Il cuore di Paperino - Cruciverba

Paperino e il feticcio (in originale Donald Duck in "Voodoo Hoodoo") è una storia a fumetti di Carl Barks, pubblicata per la prima volta su Donald Duck Four Color 238 dell'agosto 1949, e in Italia su Topolino 7-9 (ottobre-dicembre 1949).

Sigle

Eesti Raadio – emittente radiofonica estone

– emittente radiofonica estone Elisabetha Regina (latino) – si veda Elisabetta I d'Inghilterra ed Elisabetta II del Regno Unito

(latino) – si veda Elisabetta I d'Inghilterra ed Elisabetta II del Regno Unito Emergency Room – pronto soccorso

– pronto soccorso Emilia Romagna

Chimica

Er – simbolo chimico dell'erbio

Codici

ER – codice vettore IATA di Astar Air Cargo

ER – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Eritrea

ER – codice ISO 3166-2:AL di distretto di Kolonjë (Albania)

ER – codice ISO 3166-2:NA di Erongo (Namibia)

ER – codice ISO 3166-2:TL di Ermera (Timor Est)

Filosofia

Er, nome del protagonista di un mito platonico il cosiddetto mito di Er dove si racconta del soldato Er, morto in battaglia e resuscitato per descrivere agli uomini l'Aldilà.

Informatica

.er – dominio di primo livello dell'Eritrea

– dominio di primo livello dell'Eritrea Modello E-R – modello entità-relazione per la progettazione concettuale di database

Televisione

P/S - Pronto soccorso ( E/R ) – serie televisiva statunitense del 1984

( ) – serie televisiva statunitense del 1984 E.R. - Medici in prima linea (titolo originale ER) – serie televisiva drammatica del network americano NBC

Sport

ER – nelle statistiche del baseball, punti guadagnati sul lanciatore ( earned runs )

) ER – in atletica "Record Europeo"

Altro

ER – abbreviazione aeronautica per Here – Qui

– Qui Er () – lettera dell'alfabeto cirillico

() – lettera dell'alfabeto cirillico ER – targa automobilistica di Erlangen (Germania)

Er – figlio maggiore di Giuda

