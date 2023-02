I crivelli per il grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I crivelli per il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VAGLI

Significato/Curiosita : I crivelli per il grano Correzzana (Curesciàna in dialetto brianzolo) è un comune italiano di 3 095 abitanti della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia. Comune tra i più piccoli della Provincia si trova nel verde della campagna brianzola e negli ultimi anni ha visto un incremento demografico importante a fronte di un trasferimento di persone sia dai comuni limitrofi che dalle città di Milano e Monza oltre che personaggi famosi. Vagli Sotto è un comune italiano di 843 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

