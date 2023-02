Così lo chiama il nipote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così lo chiama il nipote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZOI

Significato/Curiosita : Cosi lo chiama il nipote Leonardo Gassmann, noto semplicemente come Leo Gassmann (Roma, 22 novembre 1998), è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così. Zoe è un nome proprio di persona italiano femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: così; chiama; nipote; È così se non e è altro; così è il mare al largo; così è definito un edificio che deturpa il paesaggio; così è la cena frugale; chiama re davanti al giudice; Viene anche chiama to lupo cerviero; Il sacramento chiama to anche cresima; Si dice chiama ndo il cane; Ha almeno un nipote ; Un nipote di Carlo Magno; Figlio di Enea e nipote di Priamo; Un nipote di Giacobbe; Cerca nelle Definizioni