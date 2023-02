La cosa di Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cosa di Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RES

Significato/Curiosita : La cosa di Cicerone Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius Cicero, pronuncia ecclesiastica: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'markus 'tulljus 'titero/, pronuncia restituta o classica: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mar.ks 'tu:l.l.s 'k.k.ro/; in greco antico: ... Geografia La Res, montagna della Valsesia Sigle Rete di Economia Solidale (RES)[1]

Répertoire d'Épigraphie Sémitique – collana di epigrafia semitica appartenente al Corpus Inscriptionum Semiticarum

– collana di epigrafia semitica appartenente al Requisiti essenziali di sicurezza

Sistema reticoloendoteliale

Renewable Energy Sources – Fonti energetiche rinnovabili

Reference Energy System – Rapporto sul sistema energetico Codici RES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Resistencia (Argentina) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

