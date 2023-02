Coprire il re con la torre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprire il re con la torre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARROCCARE

Significato/Curiosita : Coprire il re con la torre Nel gioco degli scacchi la torre (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. Le torri vengono rappresentate come delle "torri d'assedio". Nell'antico gioco indiano erano raffigurate da torri sorrette su degli elefanti. Il gioco Scacchi960, noto anche come Fischer Random Chess o Fischerandom ("scacchi casuali" di Fischer), è una variante eterodossa del gioco degli scacchi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

