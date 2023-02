Fa coppia con Franz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa coppia con Franz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALE

Significato/Curiosita : Fa coppia con Franz Franz Di Cioccio, all'anagrafe Renzo Di Cioccio (Pratola Peligna, 21 gennaio 1946), è un batterista e cantante italiano, noto per essere uno dei fondatori nonché il leader della Premiata Forneria Marconi. Ale e Franz è un duo comico italiano composto da Alessandro Besentini (Rho, 11 maggio 1971) e Francesco Villa (Milano, 29 gennaio 1967) formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: coppia; franz; Una coppia di ballerini; In coppia con qual; Una coppia al Lotto; Una coppia come Ficarra e Picone; _ e franz , duo comico; Un conterraneo di franz Kafka; franz von, compositore e direttore d orchestra austriaco; franz von, compositore e direttore d orchestra austriaco; Cerca nelle Definizioni