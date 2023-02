Il contrario di down - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contrario di down. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UP

Significato/Curiosita : Il contrario di down La sindrome di Down, più propriamente trisomia 21 e, in passato, mongolismo o mongoloidismo, è una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia (o una sua parte) del cromosoma 21. Viene anche abbreviata DS dall'acronimo del suo nome in inglese, Down syndrome. Si tratta della più comune anomalia cromosomica del genere umano, solitamente associata a un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica, oltre che a un ... Sigle Unia Pracy – partito politico polacco

– partito politico polacco Unibersidad ng Pilipinas – università filippina

– università filippina Unidad del Pueblo – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Unidad Popular – alleanza politica cilena

– alleanza politica cilena Unión Patriótica – partito politico colombiano

– partito politico colombiano Unión Patriótica – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Universidad Panamericana – università messicana

– università messicana Universidade do Porto – università portoghese

– università portoghese University of Portland – università statunitense

– università statunitense University of Pretoria – università sudafricana

– università sudafricana Università di Poitiers – università francese

– università francese Univerzita Palackého – università ceca

– università ceca Union Pacific Railroad – compagnia ferroviaria statunitense

– compagnia ferroviaria statunitense Unione Paneuropea Chimica UP – sigla DIN 7728 e 16780 del poliestere insaturo Cinema Le deliranti avventure erotiche dell'agente speciale Margò ( Up! ) – film di Russ Meyer del 1976

( ) – film di Russ Meyer del 1976 Up – film statunitense del 1984, Oscar al miglior cortometraggio nel 1985

– film statunitense del 1984, Oscar al miglior cortometraggio nel 1985 Up – film dei Pixar Animation Studios del 2009 vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione nel 2010 Codici UP – codice ISO 3166-2:IN di Uttar Pradesh (India) Informatica UP – classe di complessità

– classe di complessità Unified Process Musica Up – album degli ABC del 1989

– album degli ABC del 1989 Up! – album degli Equip'Out del 1991

– album degli Equip'Out del 1991 Up – album dei Right Said Fred del 1992

– album dei Right Said Fred del 1992 Up – album dei Great Big Sea del 1995

– album dei Great Big Sea del 1995 Up – album degli R.E.M. del 1998

– album degli R.E.M. del 1998 Up – album di Peter Gabriel del 2002

– album di Peter Gabriel del 2002 Up – singolo delle The Saturdays del 2008

– singolo delle The Saturdays del 2008 Up – album dei Six Pack del 2009

– album dei Six Pack del 2009 Up! – album di Shania Twain del 2002

– album di Shania Twain del 2002 Up! – singolo di Shania Twain del 2003, dall'album omonimo

– singolo di Shania Twain del 2003, dall'album omonimo Up – singolo del 2011 di James Morrison feat. Jessie J

– singolo del 2011 di James Morrison feat. Jessie J Up – album dei Pop Evil del 2015

– album dei Pop Evil del 2015 Up – singolo di Olly Murs e Demi Lovato del 2014

– singolo di Olly Murs e Demi Lovato del 2014 Up – singolo di Desiigner del 2017

– singolo di Desiigner del 2017 Up – singolo di Cardi B del 2021

– singolo di Cardi B del 2021 Up – singolo di Inna del 2021

– singolo di Inna del 2021 Up – casa discografica Altro UP – Compagnia aerea israeliana, divisione low cost di El Al.

– Compagnia aerea israeliana, divisione low cost di El Al. up! – city car compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen.

– city car compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen. Up – videogioco

– videogioco Up – quark di prima generazione

– quark di prima generazione Serie UP – famiglia di poltrone progettate da Gaetano Pesce per B&B Italia e prodotte dal 1969 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «up» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Il contrario di vecchia; appena uscita; Il contrario di salire; Il contrario della strettoia; Il contrario di digitale; Canta Believe e Bang Bang (My Baby Shot Me down ); __ down ey: ha impersonato Sherlock Holmes; Casa del Primo Ministro inglese: down ing __ ing; Il supereroe impersonato da Robert down ey jr;