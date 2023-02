I contini del Nepal - Cruciverba

Il Premio Oscar al miglior film internazionale (Academy Award for Best International Feature Film), conosciuto fino all'edizione 2019 come Premio Oscar al miglior film in lingua straniera, viene assegnato al film in lingua diversa dall'inglese votato come migliore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cioè l'ente che assegna gli Academy Awards, i celebri premi conosciuti in Italia come premi Oscar. Il premio è stato introdotto dall'edizione del 1957, ...

Sigle

National League – lega statunitense di baseball

Codici

NL – codice vettore IATA di Shaheen Air

– codice vettore IATA di Shaheen Air nl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua olandese

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua olandese NL – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Paesi Bassi

– codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Paesi Bassi NL – codice ISO 3166-2:CA di Terranova e Labrador (Canada)

– codice ISO 3166-2:CA di Terranova e Labrador (Canada) NL – codice ISO 3166-2:IN di Nagaland (India)

– codice ISO 3166-2:IN di Nagaland (India) NL – codice ISO 3166-2:LY di Nalut (Libia)

– codice ISO 3166-2:LY di Nalut (Libia) NL – codice ISO 3166-2:ZA di KwaZulu-Natal (Sudafrica)

Informatica

.nl – dominio di primo livello dei Paesi Bassi

– dominio di primo livello dei Paesi Bassi nl – filtro Unix

– filtro Unix NL – classe di complessità

Altro