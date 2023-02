Le consonanti di Irina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di Irina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RN

Significato/Curiosita : Le consonanti di Irina L'udege (anche denominata ude, udihe, udeghe o udehe) è una lingua della famiglia linguistica tungusa, parlata dagli Udege. Sigle Regia Nave – denominazione posta anteriormente a tutte le navi appartenenti alla Regia Marina

– denominazione posta anteriormente a tutte le navi appartenenti alla Regia Marina Registered Nurse – Infermiere

– Infermiere Rinnovamento nazionale ( Renovación Nacional ) – partito politico cileno

( ) – partito politico cileno Royal Navy – marina britannica

– marina britannica RN – targa automobilistica della provincia di Rimini (Emilia-Romagna) Chimica Rn – simbolo chimico del radon Codici RN – codice vettore IATA di Air Horizons

rn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua rundi

RN – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Norte (Brasile)

RN – codice ISO 3166-2:IE di Roscommon (Repubblica d'Irlanda)

RN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Rimini (Italia)

RN – codice ISO 3166-2:UY di Río Negro (Uruguay) Religione R.N. – Religiose di Nazareth Sport RN – abbreviazione di Rari Nantes nella denominazione di società sportive di nuoto e pallanuoto Altro RN – sigla automobilistica internazionale del Niger Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Rn» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

