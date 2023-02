Le consonanti di Giove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di Giove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GV

Significato/Curiosita : Le consonanti di Giove La terza declinazione latina è quella che contiene il maggior numero di sostantivi, di genere maschile, femminile, o neutro. Sono declinati seguendo questo modello gli aggettivi della seconda classe. Questa declinazione contiene nomi sia dal tema consonantico (gli unici della lingua latina), sia dotati della vocale tematica -i-, ma accomunati tra loro dalla desinenza -is del genitivo singolare. Informatica Ghostview – interfaccia grafica per Ghostscript Codici GV – codice vettore IATA di Aero Flight e Riga Airlines

GV – codice FIPS 10-4 della Guinea

gv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua mannese Altro Gv – abbreviazione di Vangelo secondo Giovanni

GV – simbolo del gigavolt

GV – sigla che individua il Gulfstream 500 & 550 (Jet privati)

GV – Targa automobilistica della Giordania Altro Grammatica valenziale – modello di descrizione della frase basato su un approccio semantico

– modello di descrizione della frase basato su un approccio semantico GV – gas nervino

– gas nervino GV (precedentemente Google Ventures) – azienda statunitense Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

