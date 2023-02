I confini del Labrador - Cruciverba

Terranova e Labrador (Inglese: Newfoundland and Labrador; francese: Terre-Neuve-et-Labrador; in gaelico canadese: Talamh an Èisg is Labrador) è una provincia del Canada orientale, sull'Oceano Atlantico.

Sigle

Proiezione latero-laterale nei radiogrammi

Codici

LL – codice vettore IATA di Allegro

LL – codice ISO 3166-2:CL di Los Lagos (Cile)

LL – codice ISO 3166-2:FI della provincia della Lapponia (Finlandia)

Informatica

Parser LL – parser top-down

Musica

LL Cool J – rapper statunitense

Altro