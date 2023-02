Concedere una riduzione della pena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concedere una riduzione della pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONDONARE

Significato/Curiosita : Concedere una riduzione della pena La pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere la vita alla persona condannata. Il 1932 (MCMXXXII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

