Con Achei, Eoli e Ioni - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : DORI

Significato/Curiosita : Con Achei Eoli e Ioni Gli Achei (in greco antico: a(), Akhai(w)òi) sono la prima popolazione ellenica, seguiti dagli Ioni e gli Eoli, che invase la Grecia nel II millennio a.C., riuscendo a egemonizzare definitivamente le genti pre-elleniche (definite dai più Pelasgi). Sono detti anche Argivi, dalla città di Argo, o Danai, cioè "figli di Danao", quindi "occidentali", rispetto agli orientali Troiani. Dori Ghezzi (Lentate sul Seveso, 30 marzo 1946) è una cantante italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

