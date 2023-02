In compagnia di - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In compagnia di. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CON

Significato/Curiosita : In compagnia di La Compagnia di Gesù (in latino Societas Iesu) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di questo ordine di chierici regolari, detti gesuiti, pospongono al loro nome la sigla S.I. Astronomia Cratere Con – cratere di Rea Codici con – codice ISO 639-3 della lingua cofán Altro con – preposizione semplice della lingua italiana Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Con» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

