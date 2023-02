La commette chi tradisce - Cruciverba

In alcune religioni, si parla di peccato come di un atto in contrasto con la coscienza e con i principi riconosciuti dalla persona o dalla sua comunità religiosa. Esso produce uno stato di malessere che si può suddividere nel senso di colpa e nell'effetto negativo proprio causato dal peccato.

Infedeltà ( Dodsworth ) – film statunitense del 1936 diretto da William Wyler

( ) – film statunitense del 1936 diretto da William Wyler Infedeltà – affresco di Giotto facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova

– affresco di Giotto facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova Infedeltà coniugale – reato previsto nell'ordinamento di alcuni stati