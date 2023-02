Come prima... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come prima... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Come prima... in breve Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali del XX secolo. L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto diverso da quello del lungo XIX secolo (iniziato con la Rivoluzione francese del 1789 e ... Sigle Identity Document – documento d'identità

– documento d'identità Impel Down – prigione del mondo di One Piece

– prigione del mondo di One Piece Interaction design

Partito Identità e Democrazia – partito politico europeo, costituente il gruppo Identità e Democrazia Cinema Hooligans (I.D.) – film di Philip Davis del 1995 Codici ID – codice vettore IATA di Interlink Airlines

id – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua indonesiana

ID – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Indonesia

ID – codice ISO 3166-2:US dell'Idaho (Stati Uniti) Informatica .id – dominio di primo livello dell'Indonesia

– dominio di primo livello dell'Indonesia ID – identificatore, in particolare nel contesto dei database

id Software – sviluppatore di videogiochi

– sviluppatore di videogiochi id – comando di Unix Musica ID – album dell'Equipe 84 Altro id. – abbreviazione del latino idem , lo stesso

, lo stesso Id – in psicologia, sinonimo di Es

ID – 499 nel sistema di numerazione romano

i-D – rivista britannica

– rivista britannica I.D. The International Design Magazine – rivista statunitense

– rivista statunitense Citroën ID – automobile della Citroën

ID – rete televisiva italiana del gruppo Discovery

