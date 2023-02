Colui il quale - Cruciverba

Io sono colui che sono (in ebraico: , ehyeh ašer ehyeh) è la traduzione italiana comune, ma ambigua, della risposta che Dio ( nel versetto in lingua originale) diede a Mosè riguardo al nome da presentare agli Israeliti (Esodo 3,13-15). Questo nome è una perifrasi del famoso Tetragramma biblico, ma anche il nome ufficiale e per eccellenza di Dio, per gli Ebrei e i Cristiani ...

Sigle

Computer Human Interface – Interfaccia Uomo Macchina

Codici

CHI – codice nazionale del CIO del Cile

CHI – codice aeroportuale IATA per qualsiasi aeroporto di Chicago (Stati Uniti d'America)

CHI – codice identificativo del DVOR/DME di Chioggia, radioassistenza per la navigazione aerea

chi – codice ISO 639-2 alpha-3 (B) per la lingua cinese

Cinema

Chi – film del 2001 diretto da David Mancori

Editoria

Chi – settimanale italiano

Musica

Chi – album dei Pa&Ansia del 1999

Chi – album dei Pa&Ansia del 1999

Chi (Who) – singolo degli Aram Quartet del 2008

Persone

Una Chi , pseudonimo di Bruna Bianchi – scrittrice, traduttrice e accademica italiana

Chi Shangbin – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore cinese

Televisione

Chi – programma televisivo condotto da Pippo Baudo

Altro

Chi – lettera dell'alfabeto greco

Chi (ki) – termine della filosofia cinese

Chi – divinità personale della mitologia igbo

Chi – kana giapponese

Chi – fiume della Thailandia

