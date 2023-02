Lo è la colpa, se hai torto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la colpa, se hai torto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TUA

Significato/Curiosita : Lo e la colpa se hai torto Una lite temeraria, secondo il lessico giuridico italiano, indica un'azione legale o resistenza ad essa esperite con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori. Geografia Tua – fiume affluente del Douro (Portogallo) Sigle Testo unico in materia ambientale

Trinity University of Asia – università filippina

– università filippina TUA – azienda di trasporto pubblico della regione Abruzzo

– azienda di trasporto pubblico della regione Abruzzo Türkiye Uzay Ajansi – Agenzia Spaziale Turca Codici TUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Rosal di Tulcán (Ecuador)

TUA – codice vettore ICAO di Turkmenhovayollary

tua – codice ISO 639-3 della lingua wiarumus Musica Tua – brano musicale interpretato da Jula de Palma e Tonina Torrielli al Festival di Sanremo 1959

– brano musicale interpretato da Jula de Palma e Tonina Torrielli al Festival di Sanremo 1959 Tua – album di Maria Bethânia del 2009

– album di Maria Bethânia del 2009 Tua – album di Simona Molinari del 2011 Altro Tua – romanzo di Claudia Piñeiro del 2005

– romanzo di Claudia Piñeiro del 2005 David Tua – ex pugile neozelandese

– ex pugile neozelandese Tua Tagovailoa – giocatore di football americano statunitense Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

