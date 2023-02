Un colore giallo brunastro - Cruciverba

RAL, in origine acronimo di Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen (Comitato del Reich Tedesco per termini e condizioni di vendita, istituito nel 1925 dalla Repubblica di Weimar), è un termine oggi usato quasi esclusivamente per definire una scala di colori normalizzata usata principalmente nell'ambito delle vernici e dei rivestimenti.

Ocra è un colore dalle tonalità che variano dal giallo-oro al marrone chiaro.