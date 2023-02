Un codice per eseguire bonifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un codice per eseguire bonifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IBAN

Significato/Curiosita : Un codice per eseguire bonifici La bonifica agraria è il complesso delle opere e dei lavori che si devono eseguire per rendere produttive le terre infruttifere e/o insalubri. Una tipica bonifica è il prosciugamento di una zona paludosa, spesso anche malsana (paludi, delta di fiumi, zone costiere) al fine di adibirla agli usi agricoli, industriali, urbani. Si realizza normalmente attraverso opere di bonifica idraulica ma può anche comprendere interventi di infrastrutturazione di vario genere. L'IBAN è un codice alfanumerico utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi e che all'interno contiene l'identificazione del paese, della banca e del numero di conto corrente. Può essere utilizzato per transazioni sia nazionali sia internazionali. In Italia è lungo 27 caratteri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

