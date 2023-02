Città e porto della Corsica - Cruciverba

Porto Vecchio o Portovecchio (in francese Porto-Vecchio; in corso Portivechju; in epoca romana Portus Syracusanus) è un comune francese di 11 748 abitanti situato nel dipartimento della Corsica del Sud nella regione della Corsica.

Bastia (pronuncia italiana e corsa Bastìa Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[bas'tia], francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[bas'tja], in epoca romana Mantinum) è una città francese di 45 715 abitanti, prefettura del dipartimento dell'Alta Corsica nella regione della Corsica.