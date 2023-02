La città con la basilica di Sant Antonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con la basilica di Sant Antonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PADOVA

Significato/Curiosita : La citta con la basilica di Sant Antonio La Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova è uno dei principali luoghi di culto cattolici della città di Padova, in Veneto. Padova (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'padova/, ; Pàdova, Pàdoa, Pàoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 206557 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto. Si trova all'estremità orientale della Pianura Padana e all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. Padova si trova al centro di un'area urbana che conta circa 407000 abitanti, la più popolosa dell'intera regione e del Triveneto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: città; basilica; sant; antonio; La vita notturna dei giovani in città ; La città di Creta presso cui sorgeva il Labirinto; Riportano alla luce antiche città sepolte; La città natale di Garibaldi; La monumentale basilica vaticana; La Santa Maria basilica gotica di Firenze; Città della basilica di Nostra Signora del Pilar; È in Vulture in basilica ta; È quasi sant o; È retto da Sua sant ità; Pesant i coperte; Pressant i, impellenti; Ottaviano vi sconfisse antonio e Cleopatra; antonio __, grande scultore neoclassico; Precede antonio e Andrea nei calendari; antonio filosofo italiano dell ottocento; Cerca nelle Definizioni