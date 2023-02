In cima a certi berretti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima a certi berretti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POMPON

Significato/Curiosita : In cima a certi berretti Il campo di concentramento di Mauthausen, denominato campo di concentramento di Mauthausen-Gusen dall'estate del 1940, era un complesso dei campi di concentramento nazisti tedeschi. Un luogo significativo dello sterminio dell'intellighenzia polacca sotto il cosiddetto Intelligenzaktion (1939-1945) – il piano delle autorità naziste tedesche di sterminare l'intellighenzia polacca per germanizzare le terre polacche conquistate. Il secondo gruppo più numeroso di vittime in termini ... Un pompon è una pallina decorativa in fibra tessile, formata da fili di uguale lunghezza disposti a partire dal centro della pallina in direzione radiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: cima; certi; berretti; Spumeggiano in cima alle onde; Unità del terzo ordine nel sistema decima le; La parte decima le del logaritmo; La chiesa di Milano con in cima la Madonnina; Lo sono certi binocoli; Incerti , titubanti; Il fiore... di certi chiodi; Lucenti come certi paraurti; È su certi berretti ; berretti degli antichi romani; Il nome del berretti ni tennista italiano; Il berretti ni tennista; Cerca nelle Definizioni