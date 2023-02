Il Chuck che è Walker Texas Ranger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Chuck che è Walker Texas Ranger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NORRIS

Significato/Curiosita : Il Chuck che e Walker Texas Ranger Walker Texas Ranger (Walker, Texas Ranger) è una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. La serie, con protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, è stata trasmessa in più di 100 stati. Carlos Ray Norris, detto Chuck (Ryan, 10 marzo 1940), è un attore, artista marziale, produttore televisivo, sceneggiatore e scrittore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

