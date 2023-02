Chi se lo mette, poi si schiaffeggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi se lo mette, poi si schiaffeggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOPOBARBA

Significato/Curiosita : Chi se lo mette poi si schiaffeggia Lo chiamavano Trinità... è un film del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel ...continuavano a chiamarlo Trinità uscito un anno dopo. È un western all'italiana in versione commedia. Il dopobarba è una lozione, presente sotto forma di gel, di balsamo o liquida, utilizzata in cosmetica dagli uomini, dopo la rasatura per contrastare eventuali fenomeni irritativi o traumatici che si possono verificare con tale pratica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

