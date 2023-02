Al centro della Norvegia - Cruciverba

Il Regno di Norvegia, comunemente chiamata Norvegia (Kongeriket Norge in bokmål; Kongeriket Noreg in nynorsk; Norgga gonagasriika in sami settentrionale; Vuona gånågisrijkka in sami di Lule; Nöörjen gånkarïjhke in sami meridionale), è uno Stato monarchico di tipo parlamentare dell'Europa settentrionale che fa parte della NATO e dello Spazio Economico Europeo, ma non dell'Unione europea. Il territorio è compreso in maggioranza ...

Chimica

VE – gas nervino

Codici

VE – codice HASC del comune di Veles (Macedonia del Nord)

ve – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua venda

VE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Venezuela

VE – codice ISO 3166-2:HU della provincia di Veszprém (Ungheria)

VE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Venezia (Italia)

VE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Ventspils (Lettonia)

VE – designazione degli squadroni della US Navy per Evacuation Squadron

Informatica

.ve – dominio di primo livello del Venezuela

Mitologia

Vé – divinità della mitologia norrena

Altro