Il centro dell Artide - Cruciverba

L'Artide (comunemente noto con il nome di Artico) è l'ampia regione geografica dell'emisfero boreale della Terra, circostante il Polo nord e contrapposta all'Antartide, caratterizzata dalla presenza della calotta artica e della banchisa artica, non presentando di fatto un'estensione definita in quanto non un continente unico, ma formato da parti di altri continenti (Europa, Asia e America) e dalla banchisa del Mar Glaciale Artico. Convenzionalmente, dal punto di vista ...

Sigle

Telecom Italia , azienda di telecomunicazioni italiana

, azienda di telecomunicazioni italiana Terapia intensiva

Texas Instruments

Thermal Ionization – ionizzazione termica

– ionizzazione termica Turismo Internazionale – utilizzata dalla Alfa Romeo per identificare i modelli di serie più ricchi in termini di dotazioni e contenuti tecnici

– utilizzata dalla Alfa Romeo per identificare i modelli di serie più ricchi in termini di dotazioni e contenuti tecnici Contratto di lavoro a tempo indeterminato, forma contrattuale prevista dal Diritto del lavoro

Armi

Ti (pugnale)

Chimica

Ti – simbolo chimico del titanio

Codici

TI – codice FIPS 10-4 del Tagikistan

ti – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tigrina

TI – codice ISO 3166-2:CH del cantone Ticino (Svizzera)

TI – codice ISO 3166-2:ET della regione dei Tigrè (Etiopia)

TI – codice ISO 3166-2:MD della contea di Tighina (Moldavia)

Musica

Ti – denominazione alternativa della nota musicale Si

– denominazione alternativa della nota musicale Si T.I. – rapper statunitense

– rapper statunitense Ti – album del 2000 di Maja Blagdan

Altro

Ti – simbolo del prefisso per multipli binari tibi

Altri progetti