In centro al centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In centro al centro.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosita : In centro al centro il Centro è un quotidiano abruzzese con sede e redazione a Pescara e con redazione locale anche all'Aquila. Il suo primo numero uscì il 3 luglio 1986. Sigle Near Threatened – quasi a rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie

– quasi a rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie Net Tonnage – stazza netta

– stazza netta Nose tackle – posizione del football americano

– posizione del football americano Nuovo Testamento Codici NT – codice vettore IATA di Binter Canarias

NT – codice FIPS 10-4 delle Antille Olandesi

NT – codice ISO 3166-2:AU del Territorio del Nord (Australia)

NT – codice ISO 3166-2:CA dei Territori del Nord-Ovest (Canada)

NT – codice ISO 3166-2:ID di Nusa Tenggara Timur (Indonesia)

NT – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Neam (Romania) Informatica Nortel (ex Northern Telecom)

(ex Northern Telecom) Windows NT – sistema operativo della Microsoft Altro nT – simbolo del nanotesla

NT – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NT – abbreviazione di neurotrasmettitore

NT – abbreviazione di neurotipico

NT – sistema di registrazione

