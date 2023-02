Cedute gratis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cedute gratis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DONATE

Significato/Curiosita : Cedute gratis Fernando Javier Llorente Torres (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[fer'nando xa'ßje o'ente 'tores]; Pamplona, 26 febbraio 1985) è un ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante. Giulio Donati (Pietrasanta, 5 febbraio 1990) è un calciatore italiano, difensore del Monza. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: cedute; gratis; Sono precedute da nove; Le cifre precedute da un meno; gratis ... per lo scroccone; Regalato, dato gratis ; La luce gratis per tutti; Non è gratis : a __; Cerca nelle Definizioni