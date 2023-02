Fu causa delle sventure di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu causa delle sventure di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELENA

Significato/Curiosita : Fu causa delle sventure di Troia Cassandra è una figura della mitologia greca. È ricordata da Omero, Apollodoro, Virgilio e Igino. Gemella di Eleno, figlia di Ecuba e di Priamo re di Troia, fu sacerdotessa nel tempio di Apollo da cui ebbe la facoltà della preveggenza. Prevedeva terribili sventure ed era pertanto invisa a molti. Elena è un nome proprio di persona italiano femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: causa; delle; sventure; troia; Può causa re mal di denti; causa guai... a molti calciatori; È causa di palpiti; causa acuti dolori all orecchio; Residuo delle combustioni; La sigla delle bibite con tre vitamine; La regina delle carte; Il regno pagano delle ombre; Augurare sventure ; Se le fa chi gode delle altrui sventure ; Il perfido sfruttamento delle altrui sventure ; Preserva... dalle sventure ; Il più valoroso dei troia ni; L ultimo re troia no; Mitico troia no; Ne subì uno lunghissimo troia ; Cerca nelle Definizioni