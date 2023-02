La casa reale britannica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casa reale britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WINDSOR

Significato/Curiosita : La casa reale britannica La famiglia reale britannica (in inglese: British Royal Family) è composta dai parenti prossimi del sovrano o sovrana pro tempore regnanti. Comunemente, il termine è anche applicato allo stesso gruppo di persone come membri della famiglia reale degli altri reami del Commonwealth. Casato di Windsor (House of Windsor) è il nome della casa reale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 1917, e degli altri reami del Commonwealth. Il nome del casato è in realtà Sassonia-Coburgo-Gotha ma per ordine in Consiglio del re Giorgio V, venne sostituito con Windsor. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: casa; reale; britannica; Una casa di auto elettriche; In montagna, si tolgono prima di entrare in casa ; Il custode di casa ; La casa giapponese di Micra e Qashqai; Cereale fra i più coltivati; Uno pseudo-cereale andino; Parte del perigonio floreale ; 11 gioco detto lavala reale ; La Jack bandiera britannica ; Un Cat della musica britannica ora noto come Yusuf; Nota fiction investigativa britannica ; Quella di una boyband britannica è solo One ing; Cerca nelle Definizioni