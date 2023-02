La Casa produttrice della Playstation - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa produttrice della Playstation. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SONY

Significato/Curiosita : La Casa produttrice della Playstation Guerrilla Games è una casa sviluppatrice di videogiochi interamente di proprietà di Sony Computer Entertainment, con sede ad Amsterdam. Attualmente la società conta circa 350 impiegati ed ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. La software house è conosciuta principalmente per la serie di videogiochi Killzone (2004-2013), Horizon Zero Dawn (2017) e il più recente sequel Horizon Forbidden West (2022). Sony Corporation ( Soni Kabushiki-gaisha), meglio nota semplicemente come Sony o SONY, (in precedenza Tokyo Tsushin Kogyo) è una multinazionale conglomerata giapponese fondata nel 1946 con sede a Minato, quartiere di Tokyo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

