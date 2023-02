La Casa della Ypsilon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa della Ypsilon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANCIA

Significato/Curiosita : La Casa della Ypsilon La Lancia Ypsilon è un'autovettura di segmento B prodotta dalla casa automobilistica italiana Lancia dal 2003 al 2011. Nasce per sostituire la precedente Y e viene sostituita a sua volta dalla nuova generazione presentata nel 2011. Tuttavia la vettura uscirà dal listino aziendale solamente due anni più tardi, affiancando nelle vendite la nuova erede a cinque porte sotto la denominazione di Ypsilon Unyca. Automobilismo Lancia , azienda automobilistica italiana fondata nel 1906 a Torino dal citato Vincenzo Lancia e attualmente facente parte del gruppo FCA Lancia Veicoli Industriali , la divisione mezzi pesanti della casa automobilistica, attiva dal 1912 al 1990

, azienda automobilistica italiana fondata nel 1906 a Torino dal citato Vincenzo Lancia e attualmente facente parte del gruppo FCA Lancia, la scuderia della citata casa automobilistica, attiva nelle corse sportive fino dal 1952 Famiglie Lancia – antico nome della famiglia della nobiltà siciliana oggi nota come Lanza

– antico nome della famiglia della nobiltà siciliana oggi nota come Lanza Lancia – casato italiano del XIII secolo Militaria Lancia – arma inastata, tra le più antiche armi bianche e tra le più utilizzate nella storia dell'uomo fino all'avvento delle armi da fuoco Lancia – utilizzo dei popoli germanici ai tempi delle invasioni barbariche e fino all'alto medioevo (I-V secolo d.C.)

– arma inastata, tra le più antiche armi bianche e tra le più utilizzate nella storia dell'uomo fino all'avvento delle armi da fuoco Lancia – unità militare del basso medioevo (XI-XV secolo d.C.) Nautica Lancia – piccola imbarcazione con scopi ausiliari per trasporto persone a cortissimo raggio Persone Andrea Lancia (ca. 1296 – post 1357) – notaio fiorentino

(ca. 1296 – post 1357) – notaio fiorentino Bianca Lancia (ca 1210 – post 1250) – nobildonna siciliana, moglie dell'imperatore Federico II di Svevia

(ca 1210 – post 1250) – nobildonna siciliana, moglie dell'imperatore Federico II di Svevia Emilio Lancia (1890-1973) – architetto italiano

(1890-1973) – architetto italiano Manfredo I Lancia (ca 1140 – post 1214) – trovatore occitano

(ca 1140 – post 1214) – trovatore occitano Manfredo II Lancia (ca 1185 – post 1257) – nobile occitano, figlio di Manfredo I Lancia

(ca 1185 – post 1257) – nobile occitano, figlio di Manfredo I Lancia Lina Lancia (1932-2010) – cantante italiana

(1932-2010) – cantante italiana Ugo Lancia (1885-1960) – scacchista italiano

(1885-1960) – scacchista italiano Vincenzo Lancia (1881-1937) – pilota e imprenditore italiano

(1881-1937) – pilota e imprenditore italiano Corrado Lancia di Brolo (1826-1906) – senatore del Regno d'Italia Pagine correlate Lance

