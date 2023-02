Lo dà il capostazione - Cruciverba

Il Dirigente Movimento delle ferrovie italiane è una figura professionale, di solito con qualifica di capostazione, che opera in una stazione ferroviaria per dirigervi la circolazione dei treni e/o il movimento delle manovre. In relazione alle altre figure professionali come il Dirigente Centrale, il Dirigente Unico ed il Dirigente Centrale Operativo, preposte alla gestione di intere linee, viene chiamato Dirigente Locale.

Sigle

Valutazione di impatto ambientale – procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera

– procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera Versatile Interface Adapter – circuito integrato di MOS Technology

– circuito integrato di MOS Technology Virtual Interface Adapter – protocollo di rete

– protocollo di rete Vertical interconnect access (elettronica)

Codici

VIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Videira (Brasile)

VIA – codice vettore IATA della compagnia aerea venezuelana Viasa (Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima)

Musica

Via – album discografico di Marina Arcangeli del 1981

– album discografico di Marina Arcangeli del 1981 Via – brano musicale di Claudio Baglioni del 1981

– brano musicale di Claudio Baglioni del 1981 Via – singolo di Raf del 2001

– singolo di Raf del 2001 VIA (in cirillico: ) – acronimo di - (Vokal'no-Instrumental'nyy ansambl', "complesso vocale/strumentale", in russo), termine che designava i gruppi musicali nell'ex Unione Sovietica

Trasporti

Via – strada cittadina

– strada cittadina VIA Rail – azienda di trasporto ferroviario del Canada

– azienda di trasporto ferroviario del Canada VIA – compagnia aerea bulgara

– compagnia aerea bulgara Via normale – in alpinismo, un percorso o passaggio alpinistico

– in alpinismo, un percorso o passaggio alpinistico Via d'arrampicata – percorso su roccia in falesia

Altro

VIA Technologies – produttore di circuiti integrati di Taiwan

– produttore di circuiti integrati di Taiwan Via – in elettronica, connessione elettrica tra strati di rame in un circuito stampato

