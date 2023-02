I capitoli... meno capiti - Cruciverba

Questa è la lista dei capitoli di Berserk, manga di Kentaro Miura, la cui storia segue le avventure del guerriero mercenario Gatsu. I capitoli del manga sono serializzati in Giappone dal 25 agosto 1989 nella collana Young Animal di Hakusensha e raccolti finora in 41 volumi tankobon pubblicati in modo discontinuo a partire dal 26 novembre 1990.

