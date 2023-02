Il capitano del Nautilus di Verne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capitano del Nautilus di Verne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEMO

Significato/Curiosita : Il capitano del Nautilus di Verne Il Nautilus è un immaginario sottomarino ideato e comandato dal Capitano Nemo nei romanzi Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille lieues sous les mers, 1870) e L'isola misteriosa (L'île mystérieuse, 1874) di Jules Verne, scrittore francese anticipatore della moderna fantascienza. Deve il suo nome al Nautilus, il primo sommergibile funzionante di sempre nella realtà, ideato da Robert Fulton, Queste informazioni non sono comprovate da fonti ... Alla ricerca di Nemo (Finding Nemo) è un film d'animazione del 2003 scritto e diretto da Andrew Stanton e co-diretto da Lee Unkrich, prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: capitano; nautilus; verne; Il celebre romanziere che difese il capitano Dreyfus; La città con il Palazzo del capitano , in Umbria; Il Trek del capitano Kirk; L Andrea che fu un capitano di ventura; Comanda il nautilus ; Ventuno km di caverne e gallerie nel Carso; Spelonche, oscure caverne ; È meglio non averne poco in zucca; Bisogna averne molto nelle faccende spinose; Cerca nelle Definizioni