La capitale della Bosnia-Erzegovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Bosnia-Erzegovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARAJEVO

Significato/Curiosita : La capitale della Bosnia-Erzegovina La Bosnia ed Erzegovina, comunemente indicata anche come Bosnia-Erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche Bosnia (in croato e bosniaco: Bosna i Hercegovina, in serbo: , traslitterato: Bosna i Hercegovina), è uno Stato dell'Europa situato nei Balcani occidentali. Sarajevo (in alfabeto cirillico ; in giudesmo Saraj; in turco Saraybosna), in italiano Saraievo ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/sara'jvo/) o raramente Seraievo, è la più grande città nonché capitale della Bosnia ed Erzegovina. È inoltre capoluogo della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità che compongono lo stato, e dell'omonimo cantone. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: capitale; della; bosnia; erzegovina; La repubblica con capitale Damasco; Ha per capitale Augusta; La capitale hawaiana; La capitale nordafricana di cui è famosa la Casbah; Concedere una riduzione della pena; La Casa produttrice della Playstation; Le prime alture della Lombardia; I frutti della quercia; È mèta di pellegrinaggi in bosnia -Erzegovina; Il calciatore bosnia co dell Inter Dzeko; La città bosnia ca dello Stari Most; Ivo, scrittore bosnia co; I confini dell erzegovina ; È unita all erzegovina ; È mèta di pellegrinaggi in Bosnia-erzegovina ; Città dell erzegovina nota per il ponte; Cerca nelle Definizioni