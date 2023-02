Cambiano fave in rape - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano fave in rape. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RP

Sigle Received Pronunciation – è ritenuta la pronuncia inglese più prestigiosa; è quella utilizzata dalla famiglia reale britannica.

– è ritenuta la pronuncia inglese più prestigiosa; è quella utilizzata dalla famiglia reale britannica. Retinite pigmentosa – condizione genetica dell'occhio

– condizione genetica dell'occhio Rilascio prolungato – sigla impiegata solitamente in farmacologia Codici RP – codice vettore IATA di Chautauqua Airlines

RP – codice FIPS 10-4 delle Filippine

RP – codice ISO 3166-2:DE della Renania-Palatinato (Germania) Informatica RP – classe di complessità Religione R.P. – Religiose della Purezza di Maria Santissima Sport RP – nelle statistiche del softball, giocatore di rimpiazzo ( replacement player )

) RP – nelle statistiche di vari sport, record personale Altro Rp – abbreviazione locale della rupia indonesiana

RP – targa automobilistica di Przemysl (Polonia)

Altre Definizioni per: cambiano; fave; rape; Se lo scambiano gli sposi; cambiano posti in piste; cambiano il cocco in succo; cambiano minio in zinco; L occhio delle fave ; Precarie abitazioni delle fave las; Una luce che trape la nella oscurità; Parape tti in muratura; Un sistema terape utico; Terape utico, lenitivo; Cerca nelle Definizioni