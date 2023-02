La cagnetta disegnata da Altan - Cruciverba

Kako è una strip satirica che prende il nome dal protagonista: un bimbo contestatore in famiglia, in urto con il mondo e dispettoso con i suoi coetanei. Creato da Flora Graiff, Kako è stato un fumetto seriale pubblicato da Linus (periodico) e Snoopy, le due riviste più importanti del settore in Italia negli anni Ottanta. Per cinque mesi consecutivi (da maggio a settembre 1988) è uscito su Linus e per altri sette mesi consecutivi (da gennaio a luglio 1989) ...

La Pimpa è un personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie a fumetti italiana ideata nel 1975 dal fumettista Altan. La serie, pubblicata negli anni settanta e ottanta sul settimanale Corriere dei Piccoli, diviene una delle più apprezzate del periodo e, a seguito del successo riscontrato, nel 1982 ne viene prodotta una serie a cartoni animati. Il personaggio ha anche ispirato un vasto merchandising.