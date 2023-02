Lo si fa a un buon pranzo - Cruciverba

Il pranzo è servito è stato un quiz televisivo italiano a premi, ideato da Corrado e Stefano Jurgens, andato in onda su Canale 5 dal 13 settembre 1982 al 12 settembre 1992, su Rete 4 dal 14 settembre 1992 al 26 giugno 1993 e su Rai 1 dal 28 giugno al 10 settembre 2021. Il programma è stato condotto prima da Corrado dal 1982 al 1990, successivamente da Claudio Lippi dal 1990 al 1992, da Davide Mengacci dal 1992 al 1993 e da Flavio Insinna nel 2021.

Vostro onore è una miniserie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 28 febbraio al 21 marzo 2022. È diretta da Alessandro Casale, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Indiana Production ed ha come protagonista Stefano Accorsi. Vostro onore è l’adattamento della serie televisiva israeliana Kvodo (2017). Da Kvodo è tratta anche la serie televisiva statunitense Your Honor .