Un Brooks regista - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : MEL

Significato/Curiosita : Un Brooks regista Mel Brooks, al secolo Melvin James Kaminsky (New York, 28 giugno 1926), è un regista, sceneggiatore, comico, compositore, produttore cinematografico, teatrale, televisivo e attore statunitense. Mel Columcille Gerard Gibson (Peekskill, 3 gennaio 1956) è un attore, regista cinematografico, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo e doppiatore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

