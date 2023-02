La bella e la fiaba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bella e la fiaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BESTIA

Significato/Curiosita : La bella e la fiaba La bella addormentata, nota anche come La bella addormentata nel bosco, è una celebre fiaba tradizionale europea. La fiaba antesignana è da ricondurre a Giambattista Basile ma viene ricordata soprattutto nella versione di Charles Perrault (ne I racconti di mamma l'oca, 1697), in quella dei ... Bestia – sinonimo di animale

– sinonimo di animale Bestia – personaggio della fiaba La bella e la bestia

– personaggio della fiaba Bestia – personaggio del film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios La bella e la bestia (1991) e delle opere derivate

– personaggio del film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios (1991) e delle opere derivate Bestia – personaggio dei fumetti Marvel Comics Bestia – personaggio dei fumetti Marvel Comics della serie Ultimate Marvel

– personaggio dei fumetti Marvel Comics Bestia – gioco d'azzardo che si pratica con le carte

– gioco d'azzardo che si pratica con le carte Bestia – film del 1917 diretto da Aleksander Hertz

– film del 1917 diretto da Aleksander Hertz Bestia del mare – figura dell'Apocalisse di Giovanni, simboleggiata dal numero della bestia (666) Pagine correlate La bestia Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: bella; fiaba; Si accarezza quando è bella ; bella località della Marne; bella cittadina in provincia di Taranto; La più formosa era Giunone, la più bella Venere; È brutto in una fiaba di Andersen; Una nota fiaba : La bella __ nel bosco; Pianta simile alla campanula che ci ricorda una fiaba dei fratelli Grimm; Con la bella in una fiaba ; Cerca nelle Definizioni