La banca che era Direct - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ING

Significato/Curiosita : La banca che era Direct ING Bank N.V. è una banca diretta facente parte del Gruppo olandese ING, presente in più di 40 Paesi, di cui 15 in Europa. Denominata fino al 2014 ING Direct N.V., nello stesso anno è stata incorporata nell'attuale azienda, analogamente ad altre realtà dello stesso gruppo, quali, ad esempio, ING Lease N.V. Sigle Internationale Nederlanden Groep – gruppo bancario e assicurativo olandese, ING Bank – banca online del gruppo ING

– gruppo bancario e assicurativo olandese, Istituto Nazionale per la Grafica Alfabeti Ing – runa dell'alfabeto Fuþorc Codici ING – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lago Argentino (Argentina)

ing – codice ISO 639-3 della lingua degexit'an Altro ing. – abbreviazione di ingegnere

ING – abbreviazione di Inghilterra

Alvin Ing – attore statunitense

