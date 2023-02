Il bagno d un locale pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bagno d un locale pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOILETTE

Significato/Curiosita : Il bagno d un locale pubblico Bagno a Ripoli (pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'bao a 'ripoli/) è un comune italiano di 25 189 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana. La stanza da bagno, detta anche sala da bagno, o semplicemente bagno o anche toilette è un locale adibito alla sede di apparecchi igienico-sanitari, diffuso in gran parte del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: bagno; locale; pubblico; Un sanitario del bagno ; Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare; C è chi li versa prima di fare il bagno ; Il bagno d un locale; locale da aperitivi; Il locale con la reception; Una rete informatica locale ; Un locale qualsiasi; Sistema pubblico di ldentità Digitale; Il pubblico raggiunto da uno spot; Quando lavorano bene... sconcertano il pubblico ; Il pubblico raggiunto da uno spot pubblicitario; Cerca nelle Definizioni