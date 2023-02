Aumentare l estensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aumentare l estensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMPLIARE

Significato/Curiosita : Aumentare l estensione L'estensione vocale è l'ambito dei suoni, dal più grave al più acuto, che la voce umana può produrre, generalmente variabile tra 80 Hz e 1500 Hz circa. La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: aumentare; estensione; Fanno aumentare il conto dell albergo; L opposto di aumentare ; Continuare ad aumentare le proprie pretese in una trattativa; Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo; La quarta isola del Mediterraneo per estensione ; estensione ripetitiva; estensione di territori; Un estensione in informatica; Cerca nelle Definizioni