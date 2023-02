Attività da agente segreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività da agente segreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPIONAGGIO

Significato/Curiosita : Attivita da agente segreto James Bond è un personaggio immaginario creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming, poi reso universalmente famoso dai film ispirati ai libri dei quali è protagonista (dodici romanzi e due raccolte di storie): colto e raffinato agente segreto del controspionaggio inglese, già comandante della Marina Militare, ... Lo spionaggio è un'attività di servizi segreti volta a ottenere la conoscenza di segreti, solitamente da rivali o nemici, per ottenere vantaggi militari, politici o economici. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: attività; agente; segreto; Principiante in un attività ; Vi precedono in attività ; L attività di chi produce bianco e rosso; Un attività da discoteche; Un agente del corpo forestale canadese; James _# l agente 007; agente infettivo; Un attività da agente segreto; Il suo segreto è noto a tutti; Come il secret assolutamente segreto ; Si dà in segreto ; Il segreto del mestiere; Cerca nelle Definizioni